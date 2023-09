Hvad er det bedste ved at være forfatter?

»I virkeligheden opfatter jeg ikke mig selv som forfatter, jeg er bare en gut, der har skrevet en bog. Men for mig er det bedste, at det giver mulighed for at arbejde mig helt i dybden. Selvfølgelig kan der opstå en enorm fortvivlelse, når man smider ting op mod væggen, så de falder fra hinanden. Men når man så samler tingene igen på en ny måde, og det viser sig faktisk at give mening, er det enormt tilfredsstillende.«

Hvad er det værste?

»Det kan lyde banalt, men det har helt klart været at skulle finde tid til det. Når man skriver en bog, er det jo en bestræbelse, som skal konkurrere med alle mulige andre bestræbelser, man er i gang med. Og for mig var det i hvert fald sådan, at hvis ikke jeg ville dø af sult, mens jeg skrev, var jeg nødt til at prioritere andet arbejde og så skrive på de mest absurde tidspunkter. Det var forfærdeligt ikke at have ordentlig tid, og det resulterede i en hel masse daglige skuffelser, fordi jeg hele tiden blev tvunget til at lave noget andet. Så der er noget konstant utilfredsstillende ved at skrive en bog. Det hang mig faktisk ud af halsen, men da jeg så nåede til redigeringsfasen, var det alle anstrengelserne værd.«

Hvad betyder litterære priser for dig?

»Det betyder virkelig meget. Det betyder jo anerkendelse. Og fordi jeg – ligesom alle andre mennesker – er et dårligt menneske, så sætter jeg stor pris på anerkendelse. Så kort kan det i virkeligheden siges.«

Hvad er du optaget af lige nu?

»Som en udløber af bogen er jeg blevet involveret i Tænketanken Prospekt. Jeg bruger al min tid på at være med til at stable den på benene. Vi er lanceret, men der er en hel masse ting, der skal ordnes i en opstartsfase. Det, som jeg tænker, er pilen videre for ”Borgerlig krise”, er mit fokus på begrebet ”folkelighed”, som er det, jeg gerne vil dykke mere ned i. Der er ikke en ny bog på vej lige nu, men med al den ros og anerkendelse, bogen har fået, er det næsten for billigt bare at tage pengene og løbe min vej. Så jeg må hellere præstere noget mere.«

Hvad har været din største læseoplevelse i år?

»Det er meget nemt at svare på. Jeg har endelig fået taget mig sammen til at læse Henrik Pontoppidans ”De Dødes Rige”, og det var en fantastisk læseoplevelse. Det er utroligt, at Pontoppidan kan skrive på sådan en måde, at man føler, at bogen er skrevet i går. Han kommer med en kritik af det moderne, forfladigede storbyliv og de moderne, forfladigende meningsmagere – som mig selv i øvrigt – og han gør det bare enormt skarpt og morsomt. Han spidder en tidsånd, der eksisterede dengang, men en tidsånd, som så siden da har fået lov til at vokse sig fed og stor.«