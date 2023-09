Det er en tirsdag aften i Musikhuset i Aarhus. Den skinsyge Tosca synger med inderlighed en arie til sin elskede. På anden række fisker en ældre kvinde sin mobil frem. Hun klapper coveret op. Optager en video og spærrer udsynet for flere bagved. På et tidspunkt får en tilskuer nok. Læner sig frem. Beder kvinden stoppe. Hun smiler undskyldende tilbage, men nøjes alligevel kun med at sænke mobilen en anelse. Længere oppe i salen tjekker en ældre herre sin mail eller klokken eller Facebook-notifikationer gennem hele Den Jyske Operas ellers så anmelderroste forestilling.