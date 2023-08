Tre bogstaver fik investorer til at gå amok: Nu er luften gået af ballonen

Verden forstod ikke helt, hvad der foregik.

At nogen ville betale 434 mio. kr. på auktion for en fil med et digitalt kunstværk, var svært at begribe for de fleste.

Et salg, som katapulterede den indtil da relativt ukendte kunstner Beeple ind i de berømtes sfære, og fik folk til at tale om tre bogstaver i en grad, så det blev sammenlignet med guldfeber: NFT.