Sandra Bullock vandt en Oscar for en historie, som hovedpersonen nu kalder en løgn

Da Sandra Bullock modtog en Oscar i 2009, sendte hun en særlig tak til de mødre, som tager sig af »sine babyer og børn uanset hvor de kommer fra«.

Hendes hilsen var bl.a. rettet imod en særlig kvinde i salen: Leigh Anne Tuohy. Kvinden, som Bullock netop havde vundet en Oscar for at spille i filmen ”The Blind Side: Evolution of a Game”.