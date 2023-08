Når Robert De Niro griner, kommer der tre rynker på hver side af hovedet. Fra øjne til ører.

En af rynkerne på den højre kind sluger det berømte modermærke, der er blevet hans kendetegn.

Modermærket er så fremtrædende, at en hudlæge benyttede udviklingen i Robert De Niros udgave til at forklare, hvordan modermærker igennem livet går fra at være mørke og udstående til at blive lysere og mere tilbagetrukket.