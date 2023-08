Han overlevede et flystyrt, blodprop i hjernen og tarmkræft. Føler Steen Juul sig stadig heldig?

Flytiden er beregnet til en time og et kvarter, men piloten har fejlberegnet brændstofforbruget, og undervejs kalder han kontroltårnet i Malmø for at bede om tilladelse til at mellemlande i Lidköping, men fordi det er søndag, er meldingen, at man ikke ved, om der er åbent.

Piloten holder sig til den oprindelige plan. Den viser sig at være fatal.