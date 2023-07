Under spisebordet i lejligheden på Vesterbro i København.

Det var der, at Sanne Søndergaard i sine 20’ere søgte hen, når presset fra hendes omgivelser blev for intenst. Og når hendes mandlige komiker-kollegaer trynede hende ved for eksempel at råbe »sindssyge kælling« efter hende backstage eller kalde hende på scenen med ordene: