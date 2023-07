21/07/2023 KL. 15:30

Du skal blive bedre til at sige nej, når du står i prøverummet, og tøjet ikke passer perfekt

Else Skjold, lektor, ph.d. i design og bæredygtighed ved Det Kongelige Akademi i København, vil gerne have forbrugerne til at tænke sig mere om, når de køber tøj. De skal se på kvaliteten, pasformen til lige netop deres krop og bæredygtigheden. F.eks. burde vi sige, at der ikke skal være olie i vores tøj, mener hun.