Én strofe mere af denne muzak, og jeg smider den lille ring af guld langt ind i bøgeskoven

3.295 kr. Så meget har publikum i år betalt for en partoutbillet til Smukfest i Skanderborg.

Der er således tale om landets dyreste musikfestival, og det forpligter. Det er ikke gjort med gakkede indslag i og omkring bøgeskovens utallige barer, den høje pris stiller også krav til musikprogrammet.

I år har bookerne tilsyneladende givet helt slip, alt går an, det synes at være mottoet, for publikum kommer jo alligevel kun for at hygge sig og drikke sig fulde.