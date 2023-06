Musikbooker Peter Møller Madsen har stået for at finde frem til de rette navne på plakaten siden 1997. Når han booker musiknavne, er han ikke på udkig efter at blive »færdig i en fart«. Det skyldes blandt andet, at det er vigtigt for festivalen at værne om aktualiteten – og det er svært, hvis man har booket det hele i november måned, fortæller han:

»Jo mere man får booket i en rasende fart, jo flere tog kører der fra en efterfølgende. Men jeg kan godt forstå at der er nogle, der gerne vil ud over stepperne og få solgt nogle billetter hurtigt, fordi der er utroligt mange festivaler, musikalske byfester og dagskoncerter, som kæmper om de samme navne i det her lille land,« siger musikbookeren.