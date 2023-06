Hvis man tager et hurtigt kig på programmerne for sommerens danske festivaler, skimmer igennem et par af musiktjenesten Spotifys spillelister eller ser på danske spillesteders koncertprogrammer, vil man formentlig lægge mærke til, at der er flere mænd end kvinder at finde.

Det er et problem, lyder det fra Esben Marcher, direktør