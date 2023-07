En furet og følsom Søren Sko

I årene 1991-1997 udgav de fem albummer. Og så gik de hver til sit. Interessen og salget af pladerne var faldet for meget.

Søren Sko, som hedder sådan, fordi faren var skohandler, strammede så selv snørebåndene og trådte i med en solokarriere med vekslende held. Gennem årene har han udgivet seks albummer i eget navn.

Duoen fandt dog sammen igen i 2004. Siden har de turneret flittigt med ofte 80-90 primært akustiske koncerter om året. Det er også blevet til yderligere et par albummer, det seneste, ”Heaven Is on Our Side”, i 2018.

Undervejs har Søren Sko, der ellers aldrig har hængt ud på hverken de røde løbere eller på ugebladsforsiderne, også flirtet lidt med tv-mediet. I 2002 var han dommer i talentprogrammet ”Popstars” på TV 2. I 2018 deltog han i tv-programmet ”Toppen af Poppen”. Her kneb han endda et par tårer i rørelse over en kollegas fortolkning af en af hans allermest personlige sange.