Det legendariske jazzspillested har været lukket siden marts 2022 på grund af et større renoveringsarbejde og installering af ny lydisolering, som blev påkrævet efter at stedet havde modtaget flere klager over for højt et lydniveau.

Torsdag den 22. juni åbner huset nu dørene for »en ny og moderne« udgave af spillestedet med en ny direktion ved roret.

De første koncerter er allerede meldt udsolgt. Der er dog rig mulighed for opleve nogle af verdens største jazzmusikere på tæt hold under Copenhagen Jazz Festival fra den 30. juni - den 9. juli, når Jazzhus Montmartre vil huse sine særlige ”Late Night Jams”.