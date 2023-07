09/07/2023 KL. 08:00

Fodboldenglen lander, hvor det hele begyndte

Samme dag som den legendariske fodboldstjerne Henning Jensen døde, foreslog en ven og inkarneret fan, at der skulle rejses et mindesmærke over ham. Dagen efter sagde kommunen ja, og om få uger afsløres skulpturen.