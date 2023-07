08/07/2023 KL. 17:30

Malou Takibo debuterer i rollen som Josephine Baker: »Hun var på alle måder et ikon«

Selvom det er næsten 100 år siden, at Josephine Baker besøgte Danmark første gang, er historien stadig enormt relevant. Det mener hovedrolleindehaveren i musikforestillingen "Oh, Josephine", der kan opleves på Sophienholm Kunstcenter nord for København, inden den tager på landsturné til efteråret.