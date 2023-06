Modig TV 2-vært sprang ud foran nationen

Det har overrasket ham, hvor meget personlighed et barn kan have allerede fra starten, og hvor svært det kan være at planlægge eller forestille sig barnets behov, før det er der.

»Vi er tre forældre og indstillet på at være fleksible og tage en uge ad gangen. Men det skal være ud fra barnets præmisser,« siger han.

Han tænker over, hvilken far han gerne vil være, og hvilken far han selv har haft.

»Min far har rykket sig og udfordret sig selv mere end nogen anden forælder, jeg kender, i det danske samfund,« siger han og tilføjer:

»Han har tilladt sig selv komme i tvivl og ladt sine børn opdrage på ham.«

Nu hvor Abdel Aziz Mahmoud runder 40 år, hvad ville han så gerne sige til sit yngre jeg, der lige er blevet student fra gymnasiet, hvis han havde muligheden?