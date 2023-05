1000 år gammel hebraisk bibel solgt for trecifret millionbeløb

Ingen anden hebraisk bibel fra den periode er fundet i så god stand før.

Alfred Moses siger i et interview om købet, at han ”glæder sig over at vide, at bogen tilhører det jødiske folk”.

- Den hebraiske bibel er verdenshistoriens mest indflydelsesrige bog og udgør grobunden for den vestlige civilisation, siger han.

Ifølge auktionshuset, som solgte den historiske bog, er den betydeligt mere komplet end Aleppo Codex og ældre end Leningrad Codex, som er to andre berømte historiske eksemplarer af den hebraiske bibel.

Salget af den hebraiske bibel overgår lige netop salgsprisen for Codex Leicester, en samling videnskabelige værker af italieneren Leonardo da Vinci, som blev købt af Microsoft-ejeren Bill Gates.