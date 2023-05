Højesteret fastslår: Den lille havfrue med zombieansigt var ikke en krænkelse

- Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder selv, når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet, lyder det videre.

At både billedet og tegningen ikke kan karakteriseres som krænkende, skyldes ifølge Højesteret en samlet vurdering.

Det er Edvard Eriksens arvinger, der har ophavsretten til skulpturen af ”Den lille havfrue” i København. Rettighederne er en betydelig indtægtskilde for dem og har desuden som mål at værne om Edvard Eriksens og havfruens omdømme.

Arvingerne har gennem både byret, landsret og Højesteret argumenteret for, at Berlingske uberettiget har forbrudt sig mod deres ophavsret ved at bruge illustrationerne uden tilladelse.

Ifølge arvingerne sætter avisen skulpturen i forbindelse med ondskab og forskellige politiske partier. Deri ligger krænkelsen.

Imens har Berlingske og Tom Jensen påberåbt sig, at pressefriheden er på spil, idet havfruen er brugt som et nationalt symbol på Danmark og danskhed. Ifølge avisen er det i journalistisk sammenhæng i orden at anvende et sådan symbol.

Arvingernes ophavsret til ”Den lille havfrue” frafalder den 12. januar 2029, 70 år efter kunstnerens død. Derefter vil de danske medier vederlagsfrit kunne fylde siderne med billeder og tegninger af ”Den lille havfrue”.