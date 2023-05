Det har ikke skortet på kulørte og voldsomme ord, når Ekstra Bladet anmelder koncerter.

Anmelder Thomas Treo har kaldt Lana Del Rey for en »fæl narrefisse«, Ellie Goulding for »en dum blondine« og forsangeren i Guns N’ Roses, Axl Rose, for en »skrigeskinke«. Og i en artikel om Jadas koncert på Smukfest fokuserede en anden af Ekstra Bladets journalister på, at »hendes bryster flere gange var ved at hoppe ud af den lille top«.