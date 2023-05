Holger Perfort kendt fra Matador er død i en alder af 97 år

- For mig er det så turen hen til teatret. Jeg har været glad for at være skuespiller i alle de år, jeg har været det. Og det er jeg stadigvæk, sagde Perfort.

I senere år har tv-seere blandt andet kunnet opleve ham i en mindre rolle som Methuselah i Ole Bornedals tv-serie ”1864” fra 2014, ligesom han lagde stemme til Kongen i tegnefilmen ”Den Lille Prins” i 2016.

På de skrå brædder har han gennem årene blandt andet spillet Holberg-komedier så som Arv i ”Henrik og Pernille” og Henrik i ”Den vægelsindede”.

Men han har også spillet grønthandler Schulz i ”Cabaret” og konsul Mørch i ”Livsens Ondskab”.

Også for det faglige fællesskab har han haft et virke, der har sat et mærke for eftertiden.