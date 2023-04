Thomas Bach Skaarup har et klart sigte med sangene på ”Pisk”, det tredje fra popgruppen Ganger, som han bestyrer sammen med kollegerne Mille Mejer Djernæs Christensen, Ninna Lundberg og Andreas Campbell. Han vil forandre sin egen fortælling, udtaler han i en pressemeddelelse:

»Utallige terapiforløb har ikke rigtigt hjulpet mig til at forstå min egen historie bedre, så nu forsøger jeg at tage ejerskab over den ved at genopleve mine forældres forelskelse - først og fremmest for at indprente i mig selv, at jeg ikke er et barn af konflikter og traumer, men engang var et resultat af en brusende, ungdommelig forelskelse.«