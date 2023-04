Man skal have en vis kunstnerisk pondus, hvis man udstiller i Gl. Holtegaards imponerende barokpark. Være i stand til at komme med et modspil til den snirklede labyrint af kunstfærdige bede og den overordnede symmetriske og gennemført musikalske konstruktion.

Lilibeth Cuenca Rasmussen har præcis dette.