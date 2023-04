Storfisker har planer, som vil forandre Skagen

Som et levn fra en svunden tid løber Drachmannsvej gennem Skagen, fortsætter som Krøyersvej med udløb til havnen og den grund, hvor det ene slag om Skagens fremtid står. Bygningen af en 35 meter høj tørdok. Det andet foregår i den anden ende af havnen og ligger endnu skjult bag et plankeværk, som får folk til at spørge: Hvad foregår der, og er det nu godt eller skidt for Skagen?