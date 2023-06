Det havde jeg ikke set komme.

At jeg en eftermiddag skulle ligge på en sort briks i en lille midtjysk by og frivilligt tage imod det ene målrettede nålestik efter det andet.

Efter mange overvejelser valgte jeg – for på egen krop at opleve, hvordan det føles at blive tatoveret – blandt utallige muligheder at få lavet en tatovering, hvis lige ganske enkelt ikke findes.