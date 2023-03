Simon Kvamms duo Rosél har vundet årets X Factor

Efterfølgende var deltagerne ude i en duet med tre kendte, danske artister. Theodor var på scenen med popduoen Barselona, Rosél havde lokket sangerinden Pil med i X Factor-finalen, og Sigalaz fik selskab af popgruppen Blæst.

Men tre finalister blev altså til to, da Theodor fik færrest stemmer af seerne i første afstemningsrunde og måtte se sig elimineret fra aftenens finale. Det var til trods for, at han var favorit hos bookmakerne til at vinde årets konkurrence.

Aftenens program kulminerede med, at Simon Kvamms gruppe, Rosél, og Thomas Blachmans, brødreduo Sigalaz, skulle dyste mod hinanden ved at synge hver deres vindersang, som de selv har været med til at skrive.

Rosél sang nummeret ”Jeg er almindelig”, og Sigalaz optrådte med ”Let’s go”.

Til slut endte førstnævnte altså med flest seerstemmer.

TV 2 har allerede afsløret, at ”X Factor” vender tilbage med en ny sæson til næste år. Men når programmet igen rammer danskernes tv-skærme, bliver det uden værten Sofie Linde til at styre tøjlerne.

Hun meddelte nemlig i slutningen af januar, at hun stoppede på programmet efter otte sæsoner.

Derfor fik hun også en overraskelse på scenen af flere af sæsonens deltagere, som sang en farvelsang til værten.

Desuden kørte der videohilsner på storskærmen, hvor flere tidligere X Factor-dommere – blandt andre Remee, Sanne Salomonsen, Ankerstjerne og Oh Land, takkede den afgående vært.

Sofie Linde har siden 2016 holdt styr på deltagere og dommere og har kun været afbrudt af en kort barselsperiode.

”X Factor” er blevet sendt på TV 2 siden 2019. Programmet havde sin danske premiere på DR tilbage i 2008.