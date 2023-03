Udstillingen viser samtidig med al tydelighed, at den skarpe streg, der blev trukket for lidt siden, bør udviskes og gendannes i en helt anden og løs form. Dette skal perspektiveres i, at museet i hjertet af Aarhus ikke blot har til hensigt at vise et eksklusivt udsnit af håndtasker, på trods af at kulturens mytiske kvinder ofte bliver kædet sammen med tasken i fortællingen om deres liv samt historie.