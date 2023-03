De unge dansere nægtede at opføre balletten, fordi de anså en afrikansk dans i forestillingen som racistisk.

Den Kongelige Ballet gav efter, og i et brev til John Neumeier forklarede Kasper Holten blandt andet beslutningen med, at Danmarks ”fortid som slavehandlernation her og nu er ophedet”.

Det satte gang i debatten, særligt da flere balletkyndige gjorde opmærksom på, at netop Neumeiers opsætning af ”Othello” er antiracistisk.

Kasper Holten har en lang historie på teatret på Kgs. Nytorv.

Først som operachef og instruktør fra 2000 til 2011, hvor han i 2006 skabte den første forestilling til Operaens nye lokaler på Holmen. Det var Richard Wagners ”Nibelungens ring”, som blev en stor succes.