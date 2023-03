Forfatter bag kannibalroman: »Jeg føler mig lidt som en freak, når jeg siger, at jeg synes, det er en meget smuk historie«

Skuespiller og forfatter Johannes Lilleøre kunne egentlig godt huske historien, da han til et middagsselskab for et par år siden fik den genfortalt af sin borddame.

Historien om den 41-årige tyske kannibal Armin Meiwes, der i 2001 dræbte og parterede den 43-årige computerspecialist Bernd Jürgen Brandes. De to mødtes på det mørke internet, begge havde et brændende ønske, som den anden kunne opfylde: Den ene ville spises, den anden ville gerne spise.