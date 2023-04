03/04/2023 KL. 15:15

»Vi taler meget om tykke mennesker, men det er meget sjældent, vi taler med dem«

Med sin forestilling "Tyk" håber Julie Thalund at kunne bidrage til bedre repræsentation. Derudover håber hun, at forestillingen kan virke inkluderende og medvirke til, at tykke personer kan føle sig lidt mindre forkerte og alene.