Min drøm om lykken?

»Når der er balance mellem mit familieliv og mine kunstneriske ambitioner. Jeg har mødt mennesker, der levede kompromisløst for kunsten med store omkostninger. Både for dem selv og for folk omkring dem. Personligt besluttede jeg mig tidligt i karrieren for, at jeg ville have både min kunst og min familie i mit liv, og jeg vidste, at det ville betyde, at jeg skulle gå på kompromis i begge lejre. Jeg beundrer mennesker, der går hele vejen. Som er parate til at ofre alt for kunsten. Det var bare ikke en mulighed for mig.«