For nylig gik tæppet for en ny måde at købe teaterbilletter på. Til otte store musicals, som i løbet af de kommende fire år bliver opsat i København, Vejle og Holstebro, kan publikum reservere billetterne nu og vente med at betale til fire måneder før forestillingen. Eller som noget helt nyt vælge at købe billetterne på afdrag.