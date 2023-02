Hun blev ifølge The Hollywood Reporter nødt til at spørge sin datter, om hun havde forstået nyheden korrekt, hvorefter hun holdt ind til siden for at bryde ud i gråd.

Voldtægten skete på et hotelværelse tilbage i 2013. Den tidligere russiske model valgte at anmelde sagen til politiet i 2017 og gik gennem hele retssagen under et anonymt alias.

Hun fortæller, at anonymiteten afskar hende fra at tale med andre ofte. Da hendes 16-årige datter kraftigt opfordrede hende til det, valgte hun, at det nu var tid til at stå frem.

- Jeg forblev anonym, fordi jeg skammede mig og følte mig ydmyget. Jeg troede, at det var en god beslutning, der ville beskytte mine børn.

- Men det var en forfærdelig beslutning for mig selv, fordi jeg blev afskåret fra alle. Det er ikke rigtigt at skulle gå gennem dette helvede alene, siger hun.