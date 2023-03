Stadig på landevejen og klar med ny musik

At musik betyder meget for ham, er mildest talt en underdrivelse.

Da han for nylig blev spurgt af The Guardian om, hvad han frygter mest, var svaret slet og ret en verden uden musik, og han kunne også fortælle, at han fortsat farver sit hår, som han fik for vane at gøre, da han i 70’erne skulle portrættere Elvis.

Barrett kom til verden som den yngste i en børneflok på 13 i Wales i byen Cardiff, hvis fodboldhold han trofast har holdt ved.

Han har tre børn med sin ekskone, men er nu gift med sin manager, Sue Davies.

De bor i Buckinghamshire, England.

/ritzau/