Pharrell Williams er ny hoveddesigner for Louis Vuittons herrekollektioner.

Det skriver selskabet bag luksusbrandet, LVMH, tirsdag i en pressemeddelelse.

Den nye designer, som er kendt for sit arbejde inden for musik og mode, skal fra dags dato stå for at designe de kommende kollektioner.

Den første kollektion offentliggøres under Men’s Fashion Week i Paris i juni måned.