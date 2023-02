18/02/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Serieklummen: Nogle gange skuffer sæson to fælt. Denne gang fejer den alle bekymringer af bordet

Langtfra alle serier kan holde til en sæson to. Og to vidt forskellige serier på henholdsvis HBO Max og C More viser, hvor godt og galt det kan gå.