01/02/2023 KL. 06:10

Mange sangskrivere overvejer at forlade faget

De færreste sangskrivere er tilfredse med deres indtægt i en tid domineret af streamingtjenester. Derfor slås de nu for bedre vilkår: »Man skal være lavet af et specielt stof for aldrig at have overvejet at forlade branchen.«