Berlingske sagsøgt for foto med valmue-maleri i baggrunden

Det var 27. januar 2022, og da hev hun en advokat ind i sagen. Men da Berlingske nægtede brud på ophavsretten, og det ikke lykkedes at indgå forlig, skal sagen nu for Københavns Byret.

Nogle uger før retssagens begyndelse har Berlingske fjernet billederne fra artiklerne. Chefredaktør Tom Jensen mener ikke, at det er forkert, at de har bragt billederne, men nu har de valgt at fjerne dem.

- I sådanne nogle sager er det meget almindeligt brugt, at man lige afventer retssagen, inden man bruger billederne igen, siger han.

For det første påstår Berlingske i sagen, at kunstneren har tøvet, da kravet først blev gjort gældende, næsten tre år efter at det første foto blev bragt.

Dernæst henviser mediet til et princip om, at kunstværker må gengives i aviser, når gengivelse er af underordnet betydning i sammenhængen.

- Maleriet er tilfældigt medtaget og gengivet på en måde, der er af underordnet betydning. Der er ydermere ingen sammenhæng mellem interviewet, personerne og så maleriet.

- Det er og bliver en baggrund, lyder påstanden fra Berlingske.

Det bestrides af kunstnerens advokat, Johan Løje. Han mener, at maleriet indgår i et ikke uvæsentligt omfang, da det fylder omtrent hele baggrunden på en særdeles fremtrædende måde.

Det er ”det første, som fanger øjet”, lyder det.

Dommen ventes først på et senere tidspunkt.