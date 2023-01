At Gauri Gill ikke kom til sin egen fernisering, siger en hel del om, hvordan hun er som kunstner. Det var ikke, fordi hun havde en anden fernisering på et større museum end Louisiana i et større land end Danmark. Nej, det var, fordi hun på dagen var i Indien for at vise resultatet af det fotografiske samarbejde, hun havde lavet sammen med unge fattige piger i delstaten Rajasthan.