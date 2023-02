Han har været urolig op til interviewet. Ikke at det har forstyrret nattesøvnen eller fået ham til at overveje at melde fra. Men Kim Blæsbjerg er bekymret for, om hans nye roman vil blive misforstået. Han har tænkt på, om vestjyderne vil føle sig angrebet.

Det er det sidste, han ønsker.

Den anmelderroste forfatter har ikke skrevet 565 sider om det vestjyske møde med kemikaliefabrikken Cheminova for at give sin hjemegn tørt på. Slet ikke. Kim Blæsbjerg holder meget af det sted, han kommer fra, og vækkede man ham en tilfældig nattetime, ville han uden problemer kunne rejse sig op i sengen og lave en lang liste over alt det gode, han har fået med fra sin opvækst i Lemvig.