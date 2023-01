Morten Kjær Petersen bekræfter, at han er blevet inviteret til et møde med ministeren. Direktøren mener dog på ingen måde, at strategiskiftet er et brud på regionalstationens public service-kontrakt.

»Nogen vil gerne fremstille TV 2-stationerne som lokale. Men det har vi jo aldrig været. Vi er regionale. Så vores opgave er at formidle en fælles identitet i hele området ved hjælp af historier, der lige så ofte kommer til at tage deres afsæt i Greve eller Allerød som i København,« forklarer Morten Kjær Petersen.

Hvorfor har I ikke inddraget Kulturministeriet undervejs i forløbet?

»Det kunne vi godt have gjort, men det skal vi ikke gøre, så derfor har vi valgt at lade være. For det har været vigtigt for os at holde på historien i stedet for at skulle forholde os til en lang diskussion om tv-stationens skifte. Fordelen ved det er, at debatten om TV 2 Kosmopol nu har et helt konkret indhold at tage udgangspunkt i,« siger Morten Kjær Petersen.

Det er imidlertid ikke kun strategiskiftet, der har påkaldt sig løftede øjenbryn rundt omkring. Det samme har markedsføringskampagnen, fordi den spiller på en stribe fordomme om indbyggerne i hovedstaden set fra Jylland, Fyn og Bornholm. Såsom at københavnere er villige til at betale 65 kr. for en fastelavnsbolle og foretrækker at drikke kaffe af glas.

I kombination med navneforandringen bidrager tv-stationens kampagne til at tegne en »karikatur af alle københavnere og nordøstsjællandske lidelsesfæller som en slags bedrevidende, kronisk selvovervurderende undermålere,« lyder det eksempelvis i en kommentar hos Berlingske fra forhenværende folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth (DF).