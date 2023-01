Lise Nørgaard i interview: Jeg er durspiller

- Man har jo kun en barndom. Min søster sagde, at ”alle har en dårlig barndom, men den der har ikke været god”, siger hun om den barndom, hendes børn fik.

Da Lise Nørgaard blev født, var hendes far skuffet over, at hun ikke var en dreng.

- Han syntes, jeg var en fejlleverance, men han blev glad for mig senere hen, siger Lise Nørgaard. Blandt andet fordi hun var god til at fortælle ham historier.

Og det var måske netop dér - ved middagsbordet over for faren - at hun blev godt til at fortælle historier, reflekterer forfatteren.

Netop forholdet til faren, og det at hun ikke var den arving, faren ønskede sig, er tidligere blevet beskrevet i filmen ”Kun en pige” fra 1995.

Allerede fra Lise Nørgaard var 16 år, var hun klar over, at hun ville være berømt. Hun ville til Amerika, fortæller hun. Men det var faren ikke meget for. Derfor valgte hun at blive journalist i stedet.