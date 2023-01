04/01/2023 KL. 06:45

For abonnenter

Anna von Lowzow: »Adel forpligter«

Ved årsskiftet gik fire af dronning Margrethes børnebørn fra at være kongelige til at være adelige. Det betyder dog ikke, at det særlige lys, der følger med en titel, vil forsvinde, siger formand for Dansk Adels Forening, Anna von Lowzow.