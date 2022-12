Det amerikanske tv-ikon Barbara Walter er død som 93-årig

Walters skabte selv tv-programmet ”The View”, hvis formål var at skabe et forum for kvinder med forskellige baggrunde, hvor de kunne diskutere aktuelle nyheder.

Den amerikanske avis New York Times kaldte i 2010 programmet ”det vigtigste politiske tv-program i USA”.

”The View” var også det sidste program, som Walters var fast vært på. Her havde hun sin sidste optræden i 2014, men fortsatte efterfølgende med at være producer på programmet og lave enkelte interviews for ABC.

I 1999 så omkring 74 millioner seere med, da Walters interviewede den tidligere praktikant i Det Hvide Hus Monica Lewinsky om hendes affære med daværende præsident Bill Clinton.

Mod slutningen af interviewet spurgte Walter Lewinsky, hvad hun ville sige til sine fremtidige børn om sagen.