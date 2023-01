07/01/2023 KL. 06:10

Krigen i Ukraine fortæller os, hvorfor vi er en del af Europa

I en krise- og krigstid er der god grund til at minde danskerne om, hvad det var for erfaringer, der efter Anden Verdenskrig skabte det fredelige og stabile europæiske samarbejde. For danskerne har en tendens til at tage det for givet, mener historikeren Morten Møller, der er aktuel med en bog om de kriser og visioner, som fødte det EU, vi kender i dag.