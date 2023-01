Skuespillet har bragt glæde, men med private skyggesider

Det er ikke for meget at sige, at det er en landets store skuespillere, som kan lade sig fejre.

Henning Jensens cv er blandt de længere, og på karrierelisten tæller både teater, film, tv-serier og tv-spil. Mest bemærket har Henning Jensen dog gjort sig på teaterscenens skrå brædder, hvor han har udfoldet sig i talrige skuespilpræstationer.