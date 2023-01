Jeg sætter mig til rette i den lyse trepersoners-sofa i det ene hjørne af stuen og lader min hånd glide hen over det bløde, rødternede uldtæppe, som er foldet sammen på sofaens gavl. Jeg kaster et blik på det lyse sofabord, der med sine blanke kakler står solidt plantet på et gulligt ryatæppe.

Vi befinder os på adressen Røde Møllevej 22 tæt på Thingbæk Kalkminer i nordjyske Rold Skov. Den gule murermestervilla med de sortmalede gavle blev – som led i noget meget, meget større – fredet i 2014.