04/12/2022 KL. 12:00

Flere kvinder blev krænket online, men følte sig »blankt« afvist af politiet

Andrea Thomsen og Mie Steenberg måtte selv opklare, hvem der delte deres telefonnumre med andre, stod bag falske sexhistorier og en liste med 51 kvindenavne. Lilli Falconi har to gange uden held forsøgt at få hjælp på 114. Politiet skulle have gjort mere, siger fagfolk, der mener, at tilliden til systemet smuldrer.