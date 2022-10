Dette er en utrolig stringent, skarpskåren og koncentreret udstilling. Alt kredser om ét enkelt værk: Henri Matisses (1869-1954) ”Det røde atelier”, malet i 1911. Alt er gennemsyret af klassisk kunsthistorisk arbejde med pigmentanalyse, intens brevlæsning, arkivgranskning og kildeforskning.

Konklusionen eller rettere sagt konklusionerne er imidlertid alt andet end tørre og nørdede: ”Det røde atelier” er intet mindre end et revolutionerende værk. Så radikalt i sine eksperimenter og udsyn, at bestilleren, den russiske samler Sergej Sjtjukin, nægtede at tage imod det, mens skeptikerne – og der var mange – blev bekræftede i deres afstandtagen til den nye hæslige moderne kunst. Matisse selv var i dyb tvivl om, hvorfor og hvordan han egentlig havde skabt maleriet.