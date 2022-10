Gert Skov behøver ikke at sætte sig i sin egen biografsal for at få et godt gys. Han kan nøjes med at kigge på elmåleren i Kino Grenaa.

Prisen for en måneds strømforbrug rundede i september 19.000 kr. og fordoblede dermed den lille biografs elektricitetsregning i forhold til sidste år. Sammenlagt har de dyrere og dyrere kilowatttimer