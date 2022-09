Omgivet af kolleger, jurymedlemmer, familie og litteraturinteresserede læsere har Jyllands-Postens Fond netop afsløret navnene på de to første modtagere af fondens litteraturpriser, Jyllands-Postenes Litteraturpris 2022.

I Jyllands-Postens mediehus på havnen i Aarhus blev forfatter Josefine Klougart og Claus Bundgård Christensen fredag hyldet. Klougart for sin skønlitterær bog ”Alt dette kunne du få”, som bl.a. er en slægtskrønike med fortællingen om moderskab, søsterskab, natur og kultur. Og den faglitterære forfatter Claus Bundgård Christensen for sit historiske værk om danske nazister under Anden Verdenskrig.